В Одесі зайнявся трамвай з пасажирами (фото)

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Згідно з повідомленням, займання сталося близько 8.00 в районі дитячого оздоровчого центру «Молода Гвардія». Спалахнула обшивка на даху вагону. Водій своєчасно випустив пасажирів і до приїзду пожежників самостійно погасив вогонь з вогнегасника.

Постраждалих немає. Причина займання уточнюється.