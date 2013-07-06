В Одесі зайнявся трамвай з пасажирами (фото)
18:44, 06 липня 2013Суспільство
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В Одесі сьогодні спалахнув трамвай з пасажирами.
В Одесі горів трамвай / Фото: dumskaya.net
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
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Згідно з повідомленням, займання сталося близько 8.00 в районі дитячого оздоровчого центру «Молода Гвардія». Спалахнула обшивка на даху вагону. Водій своєчасно випустив пасажирів і до приїзду пожежників самостійно погасив вогонь з вогнегасника.
Постраждалих немає. Причина займання уточнюється.
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