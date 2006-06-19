Погода на 20-24 червня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, грози, подекуди (крім більшості західних областей) сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. У східній частині та у Криму без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, на півдні місцями до 31°, у західних та північних областях 20-25°; в Карпатах вночі близько 10°, вдень 14-19°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21-22 червня - хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, подекуди грози, град, шквали 15-20 м/с, 21 червня у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях місцями сильні дощі. У східних областях та у Криму переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°, у південній частині місцями 30°, у західних, а 21 червня і у північних та центральних областях 19-24°.

23-26 червня - у західних та північних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території, а 25-26 червня в Україні переважно без опадів. Підвищення температури вночі до 17-23°, вдень до 26-32°, лише у західних, а 23 червня і у північних та центральних областях вночі 13-19°, вдень 21-27°.

27-29 червня - вночі переважно без опадів, вдень окремі короткочасні дощі. Температура істотно не зміниться.

У Києві та області у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі, грози, місцями сильні дощі, по області подекуди град. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°; по області вночі 13-18°, вдень 20-25°.

21-22 червня - хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, подекуди грози, град, вночі 21 червня місцями сильні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21 червня 19-24°, 22 червня 22-27°.

23-24 червня - вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура 23 червня істотно не зміниться, 24 червня підвищиться вночі до 17-22°, вдень до 26-30°.