У Броварах суд звільнив "свободівців" з-під домашнього арешту за антизабудовні протести
Суд змінив міру запобіжного заходу голові Броварської районної організації ВО «Свобода» Олегу Шевчуку та активістам Миколі Смірнову і Руслану Ткаченку з домашнього арешту на неособисте зобов’язання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, відповідне рішення Броварський міськрайонний суд Київської області прийняв сьогодні, 8 липня.
За даними «Свободи», рішення судді Олени Кічинської ґрунтується на тому, що домашній арешт для цих людей фактично означає втрату можливості забезпечувати їхні родини, а також є «спробою перешкодити діяльності парламентській політичній силі на території всього Броварського району».
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“Також домашній арешт, який призначила сумнозвісна суддя Тамара Міхієнкова, – це спроба тиску на броварську громаду, яка активно протестує проти незаконної забудови в місті, яку здійснює масажист Азарова”, - заявили у “Свободі”.
Також суддя відхилила клопотання щодо продовження домашнього арешту «свободівцям» до осені. На це рішення вплинули позитивні характеристики, громадська активність націоналістів, поруки народних депутатів від “Свободи”, зазначається в повідомленні.
Чергове судове засідання у справі «свободівців» призначено на 12 липня.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня у Броварах під час суботника у парку "Перемога" побили журналіста, а двох активістів відвезли до райвідділу міліції.
Водночас в Управлінні МВС Київської області повідомили, що 25 травня правопорядок у парку "Перемога" у Броварах під час проведення суботника міліція забезпечувала на підставі листа від Броварської міськради.
При цьому в міліції підкреслили, що, відповідно до рішень Броварського районного та Київського апеляційного адміністративного судів, земельна ділянка виділена на законних підставах під будівництво реабілітаційного медичного закладу, у якому планується надання безкоштовної допомоги мешканцям міста.
«Незважаючи на попередження працівників міліції, учасники акції закликали громадян зруйнувати огорожу та вступили у конфлікт з правоохоронцями», - зазначили в обласному главку.
«Правоохоронці затримали та доставили до Броварського міськвідділу міліції активних учасників конфлікту", - додали в міліції.
Було відкрито кримінальне впровадження за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу "Хуліганство".
Трьом активістам «Свободи» суд обрав запобіжний захід - 2 місяці домашнього арешту.