Україна запропонувала до ради "Сколкова" трьох науковців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про входження українських вчених до Консультативної наукової та Індустріальної рад Фонду «Сколково» була досягнута під час зустрічі прем’єр-міністра України Миколи Азарова з делегацією Фонду "Сколково" наприкінці травня 2013 р.

Відтак Україна запропонувала до складу Консультативної наукової ради Фонду «Сколково»: академіка НАН України, віце-президента НАН України Антона Наумовця; академіка, члена президії НАН України, ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Михайла Згуровського; академіка НАН України, голову Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимира Семиноженка.

*** "Сколково" - науково-технологічний інноваційний комплекс у Москві з розробки та комерціалізації нових технологій. У комплексі забезпечені особливі економічні умови для компаній, що працюють у пріоритетних галузях модернізації російської економіки: телекомунікації та космос, біомедичні технології, енергоефективність, інформаційні технології, а також ядерні технології.