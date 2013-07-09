На США та Гаїті суне тропічний шторм Шанталь
Тропічний шторм "Шанталь", який наприкінці минулого тижня сформувався над Атлантичним океаном, набирає силу.
Як повідомили сьогодні фахівці американського Національного центру зі спостереження за ураганами, в найближчі години циклон вдарить по острову Святої Люсії. Влада острова вже оголосили про закриття всіх шкіл і наказала населенню не залишати свої будинки.
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У вівторок увечері за місцевим часом (ранок середи за Києвом) шторм досягне Пуерто-Ріко, а потім протягом декількох годин наблизиться до Домініканської Республіки та Гаїті. Південно-східних берегів США, як очікується, "Шанталь" досягне до початку наступного тижня, повідомляє ИТАР-ТАСС.
В даний час шторм рухається зі швидкістю 40 км на годину, швидкість вітру в його епіцентрі перевищує 80 км на годину.
Атмосферне явище класифікується в США як шторм і отримує власне ім'я, якщо швидкість вітру в його епіцентрі досягає 63 км на годину. Якщо даний показник перевищує 119 км на годину, то шторм стає ураганом.
"Шанталь" став третім штормом цього сезону. Раніше над Атлантикою сформувалися "Андреа" і "Баррі".