Мер Сум: комуналка повністю лягла, немає ні краплини пального

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Сум Геннадій Мінаєв.

«Комуналка повністю «лягла»... І не те що там КП «Зеленбуд», КП «Міськсвітло» або КП «Спецкомбінат» - тут взагалі мови немає. Зупинилося вже і КП «Шляхрембуд»! Помилуй Бог, навіть у Олександра Вегери (директор «Шляхрембуду» - УНІАН) немає ні краплі палива. І взяти в борг ніде, а купити ні за що. Резерв розкривати - начебто снігу немає, немає і надзвичайної ситуації. Та й резерву того - два дні при гарній роботі. Реально все - нуль!», - написав Мінаєв.

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Як повідомляв УНІАН, мери ряду міст з різних регіоні країни раніше заявляли, що гроші місцевих бюджетів, призначені для проведення ремонтів та розвитку інфраструктури в регіонах, заблоковані на рахунках Держказначейства.

В Україні розпочалася акція «Казначейство, віддай місту гроші». На початку липня до неї приєдналися Суми: мер доручив вести на муніципальному інформаційному порталі реєстр платежів головних розпорядників бюджетних коштів. Так громада міста матиме достовірну інформацію про ситуацію з рухом коштів по казначейських рахунках. Адже, фактично, рух коштів блокується в Сумах із 17 травня 2013 року.

За інформацією прес-служби Сумської міськради, станом на 20 червня кредиторська заборгованість по наданих, але не проведених Казначейством платіжних дорученнях, становить понад 7,914 млн грн.