«Парк Льодовикового періоду» запросить туристів пам`янути волохатого носорога

Співробітники кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розробили інвестиційний, бізнесовий науково-туристичний проект впорядкування і використання 60-гектарної території під назвою «Парк Льодовикового періоду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив професор кафедри екології, академік Олег АДАМЕНКО.

За його словами, нинішнього року минає 100 років з часу сенсаційної знахідки поблизу села Старуня Богородчанського району туші волохатого носорога – одного з велетнів льодовикової фауни. У селі також є діючий грязевий вулкан. Вчений повідомив, що цим проектом вирішили зацікавити представників приватного капіталу в Україні.

За задумом проектувальників, зазанчив О.АДАМЕНКО, тут планують спорудити кав’ярню «Волохатий носоріг», в якій готуватимуть фірмові страви. Приміщення зводитимуть у вигляді знайденого носорога. Дорогою до села планують збудувати мотель. А приміщення для відпочинку - стилізовані під житло кроманьйонців - перших розумних пращурів сучасного людства, первісних мисливців, які тут мешкали.

Неподалік є великий колодязь, звідки селяни беруть воду (ропу) для соління сала. Тут передбачається кав’ярня «Солянка» з відповідною купальнею, тощо. У центрі села Старуня заплановано облаштувати музей соледобування на Прикарпатті зі стоянкою для авто. А в долині Великого Лукавця, заповідній зоні, пропонується розмістити по периметру геодинамічний полігон: муляжі первісних мамонтів, носорогів, інших представників льодовикової фауни натуральної величини; зімітувати сценки з життя кроманьйонців, відтворити їхні стоянки, щоб відобразити палеогеографічну ситуацію на цих теренах 42-10 тисяч років тому.

Передбачається і будівництво невеликих котеджів для розвитку сільського зеленого туризму, які можна було б здавати в оренду. На початку варто обумовити, щоб вартість сервісу була значно нижчою, ніж, приміром, у Яремчі чи на гірськолижному «Буковелі», вважає науковець. На його переконання, прибутки можна отримати від масової кількості відвідувачів.

Заплановано провести поблизу грязевого вулкану канатну дорогу, а також спорудити бювети біля унікальних мінеральних джерел, побудувати санаторій грязевого, водного та озокеритного лікування, хвороб опорно-рухового апарату, серцево-судинних, кишково-шлункового тракту.

О.АДАМЕНКО висловив переконання, що фундатори «Парку Льодовикового періоду» знайдуться для втілення проекту в життя.

Довідка УНІАН. У селі Гута Богородчанського району Івано-Франківської області діє державна резиденція Президента України «Синьогора».