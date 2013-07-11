Учасники ходи з Врадіївки провели акцію протесту в Умані

Учасники пішої ходи із Врадіївки провели акцію протесту біля стін міського відділу міліції Умані Черкаської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», за словами народного депутата від цієї партії Сергія Капліна, який бере участь в ході, у мітингу взяли участь близько 200 осіб.

За словами Капліна, учасники акції протесту передали керівнику місцевої міліції підписи жителів Умані під вимогами щодо звільнення міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та проведення переатестації правоохоронців під громадським контролем.

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Каплін повідомив, що 10 липня в Умані працювала його тимчасова громадська приймальня. «Було зібрано близько 20 звернень громадян. На основі цих звернень будуть підготовані депутатські запити в різні органи державної влади», - сказав він.

До учасників пішої ходи також приєдналися декілька осіб з Вінниці, Умані, Кривого Рогу, які йтимуть до Києва.

Як повідомляв УНІАН, жителі Врадіївки Миколаївської області вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Захарченка з посади міністра внутрішніх справ і переатестації громадськими комісіями усіх працівників міліції.

Учасники ходи планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати безстрокову акцію протесту.