Кабмін схвалив будівництво мосту через Південний Буг

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, новий міст дозволить покращити ситуацію з міжнародними транспортними перевезеннями територією України.

«Уряд реалізує системну політику з розвитку логістичного потенціалу України. При цьому особливу увагу ми приділяємо міжнародним транспортним коридорам. А автодорога М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, на якій розташовуватиметься новий міст, входить до складу двох міжнародних коридорів: Євро-Азіатський транспортний коридор і Чорноморське економічне співробітництво», - цитує прес-служба міністра інфраструктури Володимира Козака.

Згідно з повідомленням, проектом визначається техніко-економічне обгрунтування необхідності будівництва нового моста, під'їзних доріг до нього і вибір відповідної конструкції.

За інформацією прес-служби, новий міст дозволить зменшити навантаження доріг у центрі Миколаєва і забезпечить сполучення між промисловими підприємствами і портами.

«Будівництво нового моста дозволить розвантажити центр міста від транспортного потоку і покращить екологічну ситуацію, оскільки розташовуватиметься за його межами - на міжнародній автомобільній дорозі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог). Новий міст забезпечить сполучення між великими промисловими центрами і морськими портами України», - цитує прес-служба Козака.

Довідка УНІАН. Кошторисна вартість будівництва нового моста становить 3,5 млрд грн. Проект планується реалізувати за рахунок програми офіційної допомоги розвитку уряду Японії (відсоток за кредитом становить 1,4%, термін - до 25 років, пільговий період - 7 років). Вибір підрядника здійснюватиметься на відкритому міжнародному конкурсі.