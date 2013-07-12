У Миколаєві міліція шукає третього грабіжника інкасаторів (відео)

Третій нападник також був озброєний і в масці. Однак після того, як він зрозумів, що напад не вдався, почав тікати і маску з себе зірвав. Свідки стверджують, що це була людина яскраво вираженої кавказької зовнішності.

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Після того, як закінчилася перестрілка, третій нападник зник у напрямку вул. Будівельників, при цьому зробивши спробу заволодіти автомобілем «Жигулі». Він зупинився прямо навпроти автомобіля і направив на водія пістолет, вимагаючи посадити його в машину. Проте потім з невідомих причин зірвався і побіг далі, повідомляє novosti-n.mk.ua.

Після того, як співробітники міліції зрозуміли, що нападників було троє, в місті було оголошено план «Сирена». На всіх виїздах з міста чергують співробітники міліції, озброєні автоматичною зброєю і екіпіровані в бронежилети.

За повідомленими свідками прикметами ведеться інтенсивний пошук злочинця.