Експерти оцінили розвиток громадянського суспільства як низький

Як передає УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" серед представників громадських організацій.

За результатами опитування, оцінки представниками громадських організацій рівня розвитку громадянського суспільства в Україні поділилися між "загально низький" (30 респондентів з 65) та "середній" (24 респонденти). Причому у кількісному вимірі нині переважає оцінка "загально низький", тоді як два роки тому більшість респондентів оцінювали рівень розвитку громадянського суспільства як "середній".

Крім того, за інформацією соціологів, вплив своїх організацій на розв'язання нагальних проблем у державі громадські організації оцінили як "переважно неефективний" (37 опитаних активістів).

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"Основними причинами такої ситуації громадські активісти називають небажання влади йти на співпрацю, упереджене ставлення влади до громадських організацій та пасивність і байдужість населення", - зазначив на презентації опитування громадський активіст Єгор Соболєв.

Респонденти вважають, що першочерговими завданнями, на яких має зосередитися громадськість, є: об'єднання громадських організацій для продуктивної роботи (19 респондентів), моніторинг органів влади (16 респондентів) та просвітницька діяльність серед населення (15 респондентів).

Крім того, абсолютна більшість громадських діячів позитивно ставиться до того, що окремі громадські активісти йдуть в політику, адже таким чином відбувається якісне оновлення політикуму (38 опитаних активістів).

Опитування серед представників громадських організацій провів Фонд "Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва" з 8 по 15 липня цього року. Усього було опитано 65 респондентів.