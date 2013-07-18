Українці схвалюють громадську активність, але самі участі не беруть (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені у Києві результати спільного опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва і соціологічної служби Центру Разумкова.

За результатами опитування, 8% громадян України залучені до активної громадської діяльності, і порівняно з 2008 роком цей показник знизився на 4%.

При цьому рівень залученості до громадської активності майже не відрізняється серед прихільників усіх політичних сил, представлених у парламенті: 11% - виборці Партії регіонів, 10% - "Батьківщини", 9% - "УДАРу", 9% - КПУ та 11% - ВО "Свобода".

58% респондентів вважають, що громадські організації потрібні у їхніх населених пунктах, і порівняно з 2011 роков цей показник зріс на 8%.

Також опитування показало, що 86% українців не є членами жодних громадських організацій, партій чи об’єднань.

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"Основними причинами своєї неучасті у громадській діяльності громадяни називають упевненість у тому, що їхня участь нічого не змінить, та брак часу на таку безоплатну роботу", - зазначила на презентації опитування директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

За результатами опитування, громадяни вважають, що потреба в активній громадській діяльності може в них з’явитися у разі, коли вона принесе конкретну користь їм або їхній сім’ї (37%) та якщо під загрозою опиниться життя, здоров’я чи добробут близьких і така діяльність сприятиме ліквідації цієї загрози (33%).

"Склалася така парадоксальна ситуація в суспільстві, коли, з одного боку, начебто стали краще ставитися до громадських організацій, відчувають, що вони потрібні, ставляться до їхньої діяльності позитивно, але самі в цьому участі не беруть, сподіваються на когось", - наголосила Бекешкіна.

Дослідження проведилося з 17 по 22 травня. Було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.