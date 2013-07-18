Заарештованого в Нідерландах українського журналіста звільнили після суду

Українського журналіста Анатолія Шарія, заарештованого 16 липня в Амстердамі, відпустили сьогодні після суду.

Про це УНІАН повідомила подруга журналіста Ольга Бондаренко.

За її словами, Анатолій зараз із адвокатом, і вже на волі.

Як повідомляв УНІАН, Анатолій Шарій, який рік тому одержав статус біженця у Литві, був заарештований 16 липня в Амстердамі. Про це повідомила його подруга, яка зараз перебуває в Нідерландах, зазначивши, що Шарію загрожує висилка в Україну, де він оголошений у розшук.

Нагадаємо, 8 червня 2012 року Шарій одержав п'ятирічний статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. Україну журналіст залишив у 2010 році нібито через переслідування з боку міліції. На даний час в Україні стосовно Шарія порушено дві кримінальні справи – за хуліганство і свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину зі штучним створенням доказів звинувачення. Журналіст назвав це спробою тиску у зв'язку з його професійною діяльністю.