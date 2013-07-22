ЗМІ: У селі загиблих рибалок розповідають про стрілянину в морі (відео)

"Розповідають, що росіяни не просто наздоганяли наш човен, вони відкрили по рибалках вогонь з автоматів! Але ніхто вам нічого не скаже - бояться", - розповіли анонімно в селі, пише

ТСН з посиланням на Вести.

Росіяни божаться, що зброю не застосовували, хоч катер і оснащений крупнокаліберним кулеметом, а таран стався випадково.

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У прес-службі Чорноморсько-Азовського прикордонного управління берегової охорони ФСБ РФ наполягають, що баркас пішов на таран і не розрахував відстань.

Один з українських морських офіцерів на умовах анонімності розповів, що браконьєри часто використовують таку небезпечну морську тактику: під час переслідування повертають убік прикордонників, а при критичному зближенні різко йдуть у бік. Нібито виграють час, поки важкий катер піде на розворот.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 17 липня катер берегової охорони Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом, двоє рибалок загинули. Одного із членів екіпажу було врятовано. Президент України Віктор Янукович доручив уряду забезпечити пошук громадян України, які зникли безвісти в результаті інциденту.

До МЗС України було викликано тимчасового повіреного РФ в Україні Андрія Воробйова. Під час зустрічі т.в.о. міністра закордонних справ Руслан Демченко висловив глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку з діями російських прикордонників і непропорційністю застосованих ними заходів, які призвели до трагічних наслідків, та вручив російському дипломату ноту.

У відповідь російська сторона висловила співчуття у зв’язку з інцидентом, а також запевнила в тому, що з її боку буде вжито необхідних заходів з метою забезпечення належного розслідування.