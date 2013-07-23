Нацбанк дозволив НЕФКО здійснювати розрахунки в гривнях

Про це йдеться в постанові Нацбанку від 16 липня №285, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Надати право міжнародній фінансовій організації (згідно з додатком), яка реалізує проекти у валюті України (далі - МФО), здійснювати платежі й розрахунки в гривнях на території України з резидентами (банками та іншими юридичними особами) на підставі договорів кредитування або гарантії, які передбачають проведення таких операцій у гривнях на умовах максимальної вартості для кінцевого боржника за цими коштами (витрати за відповідним прямим або опосередкованим договором кредитування або гарантії) не більше 10% річних», - йдеться в постанові.

До переліку МФО, що мають право відкривати в банках України поточні рахунки в гривні, визначеного додатком до постанови, крім «Міжнародної фінансової корпорації» додано «Північну екологічну фінансову корпорацію». Водночас, право «Міжнародної фінансової корпорації» на відкриття такого рахунку в Національному банку України, згідно з постановою, залишається винятковим.

Довідка УНІАН. «Північна екологічна фінансова корпорація» (НЕФКО) — це міжнародна фінансова організація, що заснована урядами п'яти Північних країн й належить їм. НЕФКО фінансує інвестиційні проекти в Росії, Україні, Латвії, Литві, Естонії, Молдові та Білорусі з метою покращення екологічної ситуації в Північній Європі. Діяльність НЕФКО охоплює Росію, Україну, прибалтійські країни та Білорусь.

НЕФКО бере участь у найрізноманітніших проектах, що мають значний природоохоронний ефект на місцевому та регіональному рівні. Наразі корпорація управляє фондами на суму 383 млн євро.