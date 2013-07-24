Нідерланди визнали справи проти Шарія сфальсифікованими - адвокат

Нагадаємо, 16 липня в Нідерландах в результаті спецоперації місцевої поліції Шарій був заарештований на запит української сторони. Голландські правоохоронці отримали секретну директиву від МВС України, в якій вказувалася особлива небезпека Шарія, а сам він був позначений, як кримінальний злочинець, який «може бути озброєний».

Журналіст провів у в'язниці три дні, після чого суд міста Гарлем відмовив Україні в його швидкій видачі. Було призначено проведення детального вивчення кримінальних справ Шарія з метою визначення правомірності надання йому притулку в ЄС, оскільки Україна заявила про повну доведеність його вини в кримінальних злочинах. У журналіста вилучили документи, з нього взяли підписку про невиїзд.

Однак прокуратура Королівства відійшла від процедури і розслідування було проведене в найкоротші терміни місцевими спецслужбами. Зокрема, були вивчені документи, надані Шаріем міграційним службам Литви, де він запитував притулок, його кримінальні справи, відео та аудіо матеріали, а також всі аспекти його діяльності в Україні щодо розслідувань злочинів, скоєних вітчизняним МВС.

23 липня Нідерланди винесли рішення: кримінальні справи, порушені в Україні проти Шарія, є мотивованими і сфальсифікованими. Розслідування та суд проведені з множинними грубими порушеннями, доказова база «підігнана» під результат - обвинувальний висновок. Журналісту повернуто документи, в уряду Нідерландів до нього «претензій немає», Україна отримала остаточну відмову у видачі Анатолія Шарія та його екстрадиції.

Адвокат Шарія, Елвін Боксман заявив: «Українська влада думали, що в Нідерландах люди, які, не провівши перевірки фактів, викладених у директивах від Інтерполу, видадуть Анатолія українському суду. У нас в країні верховенство права - якби він був винен, і вина його насправді була доведена, він, відповідно до угод між нашими країнами, був би екстрадований. При цьому Нідерланди не порушили б Женевської Конвенції - наприклад, людина могла надати не всі, або брехливі дані, коли запитував притулок. Однак наші правоохоронні органи вивчили документи щодо його кримінальних справах і дійшли висновку, що справи насправді сфальсифіковані. Україна від Нідерландів не отримає видачі Анатолія Шарія. При цьому, український Інтерпол не відкликає свого запиту на видачу, що свідчить про те, що влада України як і раніше хоче його дістати. Наша країна дала свій однозначну відповідь - відтепер Шарій може не побоюватися видачі».

Анатолій Шарій у свою чергу зазначив, що це не виправдувальний вирок йому, це черговий обвинувальний вирок українській правоохоронній і судовій системі. «Тепер - від однієї з найбільш шанованих країн Євросоюзу. Я вважаю, української влади пора б розібратися з моїми кримінальними справами, по-моєму, далі нікуди », - заявив журналіст.