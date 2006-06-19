Москаль просить Президента не продавати ”Массандру”

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Геннадій МОСКАЛЬ занепокоєний ситуацією, що склалася навколо Національного виробничо-аграрного об’єднання “Массандра”.

Про це УНІАН повідомила радник Представництва Президента України в АРК Людмила МОХОВА.

За її словами, наскільки відомо, міністр аграрної політики України Олександр БАРАНІВСЬКИЙ звернувся з листом до міністра економіки України, де надав пропозиції щодо включення ряду підприємств до приватизації, в тому числі НВО “Массандра”.

Постійний Представник звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Кабінету Міністрів України з проханням не включати Національне виробничо-аграрне об’єднання “Массандра” в перелік підприємств, що підлягають приватизації, і зберегти унікальне виробництво.

Об’єднання “Массандра” засновано в 1897 році і є одним із стабільно працюючих підприємств не тільки Криму, але й України. Головний завод виробляє марочні десертні і міцні вина, багато з яких на міжнародних конкурсах і виставках відзначені золотими медалями. У підземних галереях знаходиться унікальний в світі музей - винотека, що зберігає зразки виноробства, починаючи з хересу де ля Фронтьєра врожаю 1775 р., портвейну червоного «Лівадія» 1894 р., загалом більше мільйона пляшок колекційних вин різних марок і століть.

На сьогодні об’єднання “Массандра” має 4 тисячі гектарів виноградників і щороку виробляє більше 10 мільйонів пляшок елітного вина, з яких 65% йдуть на експорт. Тільки торік головний завод сплатив 12 млн. грн. податків, зазначила Л.МОХОВА.