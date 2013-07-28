На світовому ринку реклами з'явився новий лідер

Після злиття з'явиться "Публісіс омнік груп" (Publicis Omnicom Group), акції якого належатимуть обом сторонам у співвідношенні 50 на 50 відсотків. Цінні папери холдингу будуть розміщені на фондових біржах Парижа і Нью-Йорка. Про це сказано в офіційній спільній заяві компаній, опублікованій сьогодні у столиці Франції, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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Сторони назвали угоду "злиттям рівних". Майбутнє підприємство має намір "пропонувати першокласні послуги на ринку зв'язку, реклами, маркетингу та цифрових технологій". Ринкова капіталізація холдингу оцінюється в 35,1 млрд доларів (26,5 млрд євро).

За оцінками фахівців, "Публісіс омнік груп" контролюватиме 20 відсотків ринку світової реклами.