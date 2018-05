У США два авіагіганти об`єднаються в найбільшу в світі авіакомпанію

Два провіднчих авіаперевізника США - компанії US Airways Group Inc та AMR Corp мають намір завершити корпоративне злиття і створити найбільшу в світі авіакомпанію, що спеціалізуватиметься на пасажирських авіаперевезеннях.

Як передає Reuters з посиланням на джерела на ринку, офіційно про злиття двох авіавелетнів можуть заявити вже наступного тижня, як тільки буде узгоджено принципи управління об`єднаною компанією і кадровий склад керуючого органу.

Сума операції, за оцінками експертів, складе від 10,5 до 11 млрд дол США. Причому близько 72% акцій об`єднаної компанії піде кредиторам AMR Corp, решту пакету розподілять між власниками US Airways Group Inc.

Очікуваний дохід об`єднаної компанії за підсумками 2013 року може скласти до 38,6 млрд дол за рахунок збільшення кількості маршрутів - як усередині США, так і за межами країни по трансатлантичних напрямках.

Довідка УНІАН. US Airways, Inc. - американська авіакомпанія, п`ятий за розмірами авіаперевізник США, член глобального авіаційного альянсу пасажирських перевезень Star Alliance з 2004 року. US Airways зі своїми дочірніми авіакомпаніями в даний час експлуатує флот з 353 магістральних і 319 регіональних реактивних літаків, виконуючи рейси в понад 200т пунктів призначення в країнах Північної Америки, Центральної Америки, Карибського басейну і Європи.

AMR Corp - американський авіаційний холдинг з штаб-квартирою в місті Форт-Верт (Техас), що володіє трьома сертифікованими комерційними авіаперевізниками: магістральною авіакомпанією American Airlines, регіональними авіакомпаніями Executive Airlines, Eagle Aviation Services і торговою маркою American Eagle Airlines, під якою працює низка регіональних і місцевих перевізників США. Холдинг було утворено в 1982 році в ході масштабної реорганізації магістральної авіакомпанії American Airlines.