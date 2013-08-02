Сьогодні - День десантника

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, на сьогодні до складу ВДВ входять 25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада, 95-та окрема аеромобільна бригада, що дислокується у Житомирі, 79-та окрема аеромобільна бригада, що дислокується у Миколаєві, та 80-й окремий аеромобільний полк, що дислокується у Львові.

Високомобільні десантні війська призначені для охоплення противника з повітря, виконання бойових завдань у його тилу, дій у ході спеціальних, антитерористичних та миротворчих операцій і виконання завдань, які неможливо ефективно вирішити іншими силами та засобами.

У мирний час ВДВ займаються бойовою підготовкою, нарощують свою боєздатність, беруть активну участь у миротворчих операціях, виконують заходи програм міжнародного військового співробітництва, зазначається в повідомленні.

Військовослужбовці високомобільних десантних військ беруть активну участь у міжнародній діяльності Збройних сил України. Воїни-десантники виконували миротворчі завдання на територіях більш як 10 країн світу, зокрема, республік колишньої Югославії, Іраку, Кувейту, Лівану, Сьєрра-Леоне, Ліберії, Ефіопії та Еритреї, Грузії, Республіки Конго.

Частини та підрозділи ВДВ – найбільш активні учасники заходів міжнародної програми НАТО “Партнерство заради миру”, підкреслили в Міноборони.