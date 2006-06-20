О 16.00 засідання ВР відкриється, щоб відразу закритися?

Лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ прогнозує, що сьогодні вечірнього засідання Верховної Ради не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він повідомив, що більшість лідерів фракцій сходяться у думці, що сьогодні не має сенсу проводити вечірнє засідання парламенту, тому сьогодні о 16.00 засідання відкриється і одразу буде оголошена перерва до завтрашнього дня.

За прогнозами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, уже завтра може бути підписана угода про створення коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у засіданні ВР було оголошено перерву до 16.00 для продовження консультацій по створенню коаліції.