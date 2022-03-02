Мер Новодністровська, де живе цей патріот, зазначила, що це були всі заощадження, які чоловік збирав протягом свого життя.

82-річний житель Новодністровська Чернівецької області перерахував Збройним силам України $10 тис. і 100 тис. грн власних заощаджень.

Про це в соцмережі повідомила мер Новодністровська Наталія Цимбалюк. "Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, ніж ми... тому що в їхньому житті це друга кривава війна. Шевчук Микола Григорович, житель міста Новодністровськ, завжди небайдужий до долі країни і долі нашої громади. Він перерахував на підтримку української армії 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів США", - повідомила Цимбалюк.

Мер Новодністровська зазначила, що це були всі заощадження, які чоловік збирав протягом свого життя. А народився він у жовтні 1939 року.

Після початку війни літній чоловік прийняв рішення підтримати українських військових, тому перерахував гроші на потреби армії.

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