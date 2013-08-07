Азаров обіцяє, що тарифи на ЖКП не підвищуватимуться до 2015 року

17:31, 07 серпня 2013
Суспільство
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров обіцяє, що уряд не допустить підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги ні цього, ні наступного року.

Азаров

Про це йдеться в заяві Азарова, розміщеній на його персональному сайті.

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“Варто було початися періоду відпусток, як деякі чиновники на місцях, мабуть, вирішили, що можна скористатися затишшям і підвищити тарифи для населення. Дуже дарма вони думають, що це може залишитися непоміченим урядом, а я, як прем'єр-міністр, допущу таке свавілля. Я вже неодноразово говорив, що жодних причин збільшувати вартість послуг ЖКГ для населення немає. Ні цього, ні наступного року уряд цього не допустить”, - заявив Азаров.

Він відзначив, що у ряді невеликих міст, де тарифи встановлює місцева влада, були зроблені спроби підвищити тарифи для населення, в окремих випадках на 70-100%. “Питається: на якій підставі? Де совість комунальників і чиновників? Як взагалі можна обгрунтувати такі стрибки?! Саме тому і Мінрегіонбуд, і облдержадміністрації мають закликати ініціаторів цих абсурдних планів до порядку. Уряд не допустить такого знущання з людей! Ніде і нікому не дозволено задовольняти адміністративні або комерційні апетити за рахунок українців!”, - заявив прем'єр.

Він також зажадав, щоб при підготовці до опалювального сезону відповідальні особи, крім запасу палива, забезпечили зменшення собівартості надання послуг з водо- і теплопостачання.

“Зараз активно йде підготовка до опалювального сезону. Крім звичних речей: створення запасів палива, реконструкції аварійних об'єктів і ділянок тепломереж і мереж водопостачання, я вимагаю, щоб підготовка відбувалася і в плані зменшення собівартості послуг з водо- і теплопостачання. Резерви тут величезні. Їх треба знайти і повною мірою задіювати до початку опалювального сезону. Українці мають бути впевнені, що ніяких стрибків тарифів не буде”, - заявив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр сьогодні, 7 серпня, на засіданні Кабміну доручив віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу і міністру регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадію Темнику негайно проаналізувати всі спроби необгрунтованого підвищення тарифів.

Упродовж минулого тижня зросла вартість послуг із водопостачання, водовідведення, утримання будинків і споруд і прибудинкових територій в деяких населених пунктах АР Крим, Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Сумської, Харківської та Черкаської областей, де органами місцевого самоврядування були переглянуті відповідні тарифи.

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