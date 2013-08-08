Прикордонники зупинили переправу чотирьох тонн спирту

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, спочатку на береговій відмілині прикордонники затримали 19-річного українця. Поряд з ним було 66 пластикових каністр по 35 літрів кожна, наповнених рідиною, що мала характерний запах спирту. Також поруч були і сім ящиків з поліетиленовими пакетами, що використовуються для розливу спиртних продуктів.

Згодом у селі Немія в одному з приватних помешкань правоохоронці помітили велику кількість схожих ємностей, а саме 51 каністру зі спиртом. Господарі помешкання не змогли пояснити походження товару та не мали на спирт ніяких документів.

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Всього було вилучено понад 4 тисячі літрів спирту.