Прикордонники зупинили переправу чотирьох тонн спирту

10:45, 08 серпня 2013
Суспільство
551 0

Прикордонники відділу «Могилів-Подільський» під час спостереження за лінією кордону по Дністру запобігли незаконному переміщенню контрабандного спирту.

Каністри зі спиртом чекали переправи

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, спочатку на береговій відмілині прикордонники затримали 19-річного українця. Поряд з ним було 66 пластикових каністр по 35 літрів кожна, наповнених рідиною, що мала характерний запах спирту. Також поруч були і сім ящиків з поліетиленовими пакетами, що використовуються для розливу спиртних продуктів.

Згодом у селі Немія в одному з приватних помешкань правоохоронці помітили велику кількість схожих ємностей, а саме 51 каністру зі спиртом. Господарі помешкання не змогли пояснити походження товару та не мали на спирт ніяких документів.

На тему: Українські прикордонники затримали росіянку з 10 пістолетами

Всього було вилучено понад 4 тисячі літрів спирту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter