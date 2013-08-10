Мінекономіки: прогнози свідчать, що дуже складно щось прогнозувати

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, на сайті якого опубліковано експертний консенсус-прогноз.

Експерти прогнозують зростання економіки України в 2015-2016 роках на 4,3%.

Згідно з прогнозом, середнє значення зростання споживчих цін (грудень до грудня) прогнозується на рівні 5,5%, значення варіюється від 3,4% до 9,3%, а середнє значення цін у промвиробництві — на рівні 7,7% (від 4,1% до 12%).

«Ті прогнози, які до нас надійшли, свідчать, що сьогодні дуже складно щось прогнозувати. Річ у тому, що відмінності в прогнозах дуже великі, тобто точки зору експертів щодо довгострокових перспектив розвитку економіки дуже різні, й це потребує вивчення», - цитує прес-служба директора департаменту макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку Наталію Горшкову.

На думку експертів, основним важелем економічного зростання буде розширення приватного споживання: середнє значення реального приросту приватного споживання в 2014 році становитиме 7%, показник варіюється від 4,2% до 12,5%.

За прогнозами експертів, усереднені показники індексу споживчих цін та індексу цін виробників становлять 106% і 109,7%. Варіація показника індексу споживчих цін - від 104,6% до 108,2%, варіація значення індексу цін виробників - від 105,5% до 116,7%.

Як повідомляв УНІАН, у консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі в квітні 2013 року, експерти погіршили прогноз зростання ВВП України в 2013 році з 2,9% до 1,2%. Середнє значення індексу реального ВВП рік до року в 2013 році становитиме 101,2%, у 2014 році – 103,3%. Показник приросту реального ВВП у 2014 році варіюється від 1,3% до 4,6%. Показник інфляції (грудень до грудня), згідно з консенсус-прогнозом, у 2013 році буде на рівні 6%, у 2014 році – 6,1%.