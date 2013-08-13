ОПОРА: виші ладні вступати у нечесну конкуренцію за абітурієнтів

Як відзначається у переданому УНІАН повідомленні ОПОРИ, багато абітурієнтів скористалися можливістю і подали 15 заяв (по 3 у 5 ВНЗ) для участі у конкурсному відборі, чому сприяла і можливість подання заяв дистанційно, через Інтернет.

Тому рейтинговий список був штучно «роздутим», подекуди налічував 1,5 тис. осіб, що відлякало частину абітурієнтів ще на початку вступної кампанії, і як результат, вони масово почали укладати контракти і вносити плату за навчання.

Водночас Умовами прийому до вишів не передбачено процедуру вилучення з рейтингових списків абітурієнтів, які в першій-другій хвилі були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування у пріоритетному для себе ВНЗ. Тому абітурієнти, які у першій-другій хвилях були зараховані на місця державного замовлення в одному виші, далі продовжували знаходитися у списках рекомендованих в інших.

Крім того, вступники не мали доступу до інформації про те, хто виконав вимоги до зарахування після певного етапу, та чи мають вони шанс стати студентом-бюджетником, адже Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБПО) є закритою для громадськості, а в ІС «Конкурс» не завжди відображалася необхідна інформація через надання вишу можливості «управління відображенням статусів заяв абітурієнтів у ІС «Конкурс».

Також в ОПОРІ відзначили, що у ВНЗ передусім йдеться про виконання плану державного замовлення, адже від цього залежить їхнє фінансування та кількість викладацького складу.

«Тому приймальні комісії ладні вступати у нечесну конкуренцію за абітурієнтів, переманюючи їх з інших вузів, але, на жаль, не гарантуючи зарахування на бюджетні місця», - говориться у повідомленні.

Вирішення проблем можливе через внесення змін до Умов прийому, наголосили у ОПОРІ. Зокрема, у громадянській мережі вважають, що варто обмежити кількість заяв, які може подати абітурієнт для участі у конкурсному відборі: не зменшуючи кількість ВНЗ, натомість – зменшивши напрямки підготовки, на які може подавати заяви вступник.

Спостерігачі ОПОРИ пропонують обмежитися 10-ма – у 5 ВНЗ на 2 напрямки, що додатково сприятиме і профорієнтації особи.

Окрім цього, слід визначати пріоритетність заяви, яку подає абітурієнт, - у випадку зарахування на першому етапі за пріоритетом №1, вступник автоматично «зникає» з рейтингів у інших ВНЗ. Така функція теж сприятиме більш усвідомленому вибору професії та фаху, вважають у організації.

Також у ОПОРІ наголошують на необхідності відкрити для громадськості частину інформації, яка знаходиться у ЄДЕБПО, щоб абітурієнти мали змогу оперативно відстежувати зміни у рейтинговому списку та оцінювати свої шанси на вступ на місця державного замовлення.