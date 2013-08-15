Молода українка покінчила життя самогубством у Мексиці
07:56, 15 серпня 2013Суспільство
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Молода дівчина родом з України, яка працювала в модельному бізнесі, покінчила життя самогубством у мексиканському місті Орісаба, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію.
За їх даними, 21-річна жінка взяла таксі і доїхала до одного з мостів міста, після чого відпустила машину. Потім вона розбіглася і стрибнула з мосту з висоти в 100 метрів.
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Смерть настала миттєво, повідомляє РІА Новости.
Рятувальники насилу витягли тіло загиблої з заростей, що ростуть під мостом. Зараз встановлюються причини, що штовхнули дівчину на самогубство, однією з них могла бути депресія.
У Орісаба загибла мешкала разом з матір'ю, яка керує місцевою музичною академією.
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