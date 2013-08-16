Українські прикордонники нічого не знають про втечу Мельника до Білорусі

Державна прикордонна служба України не володіє інформацією, яка б підтверджувала, що колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника затримано у Білорусі.

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Так само українські прикордонники не мають інформаці, що Мельник, за твердженням окремих ЗМІ, вночі 9 серпня начебто перетнув українсько-білоруський кордон, повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби.

”Наразі немає інформації, яка б підтверджувала це. Зараз намагаємося зв’язатися з нашими білоруськими колегами, щоб підтвердити чи спростувати це”, - зауважили прикордонники.

У свою чергу, в МВС України з цього приводу зауважили, що йде перевірка інформації.