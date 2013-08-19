Студенту вже рік не видають стипендію від Януковича (відео)

Студент-переможець міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка вже рік не може отримати стипендію президента України, йдеться у сюжеті ТСН.

Згідно з наказом Міносвіти про призначення Президентської премії Олександр Топорівський мав би отримувати по тисячі гривень на місяць ще з минулого вересня.

Упродовж року Олександр ходив до Міністерства освіти, писав запити навіть до Адміністрації президента. Коли не отримав ні грошей, ані чіткої відповіді - звернувся до суду.

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Куди зникли гроші журналісти намагалися з'ясувати у відомства. В результаті отримали лише листа. На двох сторінках урядники з Міносвіти пишуть про те, що ще в січні ректорам вишів надіслали листи роз'яснення щодо виплати Президентської стипендії. Всю відповідальність за їхню виплату відомство поклало на вищі школи.

Ректор приватного вишу, де вчився Олександр Топорівський, показує інший документ - наказ, у якому зазначено, що Президентська стипендія виплачується з коштів державного бюджету. А міністерство закладу ніяких грошей не перераховувало. Оскільки ж він приватний, то там державного фінансування немає взагалі.