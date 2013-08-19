У Криму третій день шукають зниклого на катамарані росіянина
12:13, 19 серпня 2013Суспільство
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У Криму вже третій день шукають жителя російського міста Саратов, який у районі Піщаної балки (Феодосія) пішов кататися на катамарані в морі і зник.
Рятувальники прочесали вже 24 кілометри / Фото : infosmi.net
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформація про зникнення чоловіка надійшла до ДержСНС пізно ввечері 16 серпня.
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Рятувальники прочесали вже 24 кілометри, а водолази - акваторію впродовж трьох миль.
Пошук зниклого росіянина продовжили у понеділок.
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