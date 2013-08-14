На індонезійському вулкані зник російський турист

Він надіслав своїй дівчині SMS-повідомлення, попросивши викликати рятувальників на його пошуки, передає РІА Новости.

За даними агентства, майже сто індонезійських поліцейських і рятувальників беруть участь у пошуково-рятувальній операції на схилах вулкана Мерапі в окрузі Джакарта на острові Ява, намагаючись знайти зниклого там в минулі вихідні російського туриста, повідомляють у середу індонезійські ЗМІ.

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Згідно з їх інформацією, турист ще в суботу надіслав своїй дівчині SMS-повідомлення, попросивши викликати рятувальників на його пошуки, оскільки збився зі шляху. Він намагався піднятися південним схилом майже трикілометрового Мерапі, який вважається практично непереборним через величезні скупчення попелу талави, що утворилися під час його останнього виверження в 2010 році, яке призвело до загибелі 347 осіб.

Як заявив голова відділу зі зв'язків з громадськістю пошуково-рятувального управління Особливого округу Джакарта Дару Супрійоно (Daru Supriyono), в головну пошуково-рятувальну групу, що ночувала поблизу передбачуваного місця перебування туриста, входять десять альпіністів, два медики і п'ять провідників. Прочісування місцевості здійснюють також 80 поліцейських.