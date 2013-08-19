Брати Буряки продали свою долю в «Брокбізнесбанку»

Про це банк повідомив к системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у результаті продажу пакета акцій банку на вторинному ринку частка однієї фізичної особи знизилася до 9,3961% з 50,5699%, другої – до 9,3962% з 48,2497%. За інформацією на сайті банку, раніше такою часткою в капіталі банку володіли Олександр і Сергій Буряки, відповідно. Інформація про покупця акцій банку не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2013 року група компаній ВЕТЭК підтвердила входження в акціонерний капітал «Брокбізнесбанку», при цьому колишні мажоритарні акціонери залишаються власниками акцій банку.

Довідка УНІАН. «Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих банків. На 1 липня 2013 року активи банку становили 18,055 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 13,758 млрд грн, зобов'язання - 15,124 млрд грн, кошти клієнтів - 11,871 млрд грн, власний капітал - 2,932 млрд грн, статутний капітал - 2,524 млрд грн. У першому півріччі 2013 року банк одержав прибуток у розмірі 4,458 млн грн.

ВЕТЭК– велика багатопрофільна енергетична компанія, яка веде виробничу, торгову і інвестиційну діяльність у нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи. ВЕТЭК консолідує активи, діяльність яких включає торгівлю бензином, нафтопродуктами, скрапленим і природним газом, а також іншу виробничу, торгову і інвестиційну діяльність.