У Кіровоградській області інвалід без руки та ноги переплив водосховище

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС області, сьогодні, 20 серпня, член Центру активної соціально-психологічної реабілітації інвалідів "Добрада", інвалід I групи (немає правої ноги та правої руки) Сергій Михайленко в супроводі рятувальників здійснив заплив через Кременчуцьке водосховище на 3000 метрів.

Заплив тривав понад годину.

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Після фінішу чоловік розповів, що нарешті здійснив свою мрію і почувається відмінно. Минулого року чоловік вже здійснював заплив, проте тоді дистанція була меншою - тисяча метрів. Також Михайленко пообіцяв, що подолає ще більшу дистанцію, проте коли саме збирається здійснити новий заплив — не уточнив.