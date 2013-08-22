Прокуратура розслідує самогубство в СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура області 22 серпня почала провадження за фактом доведення до самогубства - ч.2 ст.120 КК України.

У прес-службі сказали, що 21 серпня в Одеському слідчому ізоляторі чоловік покінчив життя самогубством.

«Того ж дня прокуратурою Малинівського району розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.367 КК України (службова халатність). Проводяться першочергові слідчі дії, досудове розслідування продовжується. Крім того, у зв'язку з виявленими порушеннями законодавства начальникові УДПтС України в Одеській області внесено подання з вимогою їх усунення», - повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 21 серпня в Одеському СІЗО виявили повішеного підслідного. Як повідомило джерело в правоохоронних органах, 41-річний чоловік перебував у СІЗО декілька років.

«Пенітенціарна служба наполягає на тому, що підслідний наклав на себе руки через розбіжностей зі своєю подругою, яка нібито йому зателефонувала, аби повідомити про розрив відносин. Наразі не можу сказати, чи був у покійного мобільний телефон, чи була подруга», - сказало джерело.