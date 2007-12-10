Тимошенко: спочатку - прем`єр і міністри, потім віце-спікери і комітети
20:16, 10 грудня 2007Суспільство
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Лідер БЮТ посилається на Погоджувальну раду
Обрання заступників голови Верховної Ради та керівників парламентських комітетів планується після голосування за кандидатуру прем’єр-міністра та склад уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.
За її словами, таких домовленостей досягнуто на Погоджувальній раді лідерів фракцій парламенту.
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