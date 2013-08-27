У Херсонській області браконьєри на «Запорожці» наловили кефалі на 107 тисяч

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсондержрибоохорони, інспектори цієї ділянки о 4.10 24 серпня в Ягорлицькій затоці Чорного моря біля села Іванівка Голопристанського району затримали двох браконьєрів, які ловили заборонену до вилову кефаль 17 сітками, загальною площею до 100 кв. м. У браконьєрів було вилучено весь їхній улов, в якому було 180 кефалі (11 кг). Враховуючи заборону на вилов кефалі, загальна сума шкоди, завданої водним біоресурсам, становила 107,1 тис. грн.

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Згідно з повідомленням, це найбільша шкода для водних запасів країни, завдана виловом риби нинішнього року.

Також у "рибалок" вилучено транспортний засіб - "Запорожець".

Браконьєри під час затримання намагалися чинити опір працівникам Херсондержрибоохорони, проте обійшлося без постраждалих.

Прес-служба повідомляє, що на браконьєрів інспектори рибоохорони вийшли через точку збуту на ринку в Голій Пристані, де реалізовувалася незаконно виловлена кефаль. Впродовж кількох днів інспектори відстежували постачальників і реалізаторів незаконного вилову.

Матеріали на затриманих браконьєрів передано до правоохоронних органів.