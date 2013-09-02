З 1 вересня в Україні послуги поштового зв'язку подорожчали на 15%

Про це УНІАН повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Так, розмір змін тарифів на пересилання посилок без оголошеної цінності в межах області і в межах України становить у середньому 15% (за посилку та за кожний кілограм). У той же час не буде змінено тарифи на пересилання в межах України листів та поштових карток і бандеролей масою до 2 кг, у тому числі замовних, і тарифи на пересилання в інші держави секограм, листів, поштових карток вагою понад 50 г і простих бандеролей.

Також в Україні будуть скореговані тарифи на міжнародні пересилання поштової картки та листи масою до 20 г і понад 20 г до 50 г і тарифи за пересилання посилок без оголошеної цінності, вартість яких буде залежати від напрямку.

У НКРЗІ також відзначили, що з урахуванням світового досвіду нові тарифи передбачають зміну рівня знижки - з 20% до 40 % , яка може надаватися оператором користувачам на послуги поштового зв'язку (але не нижче собівартості).

Також комісія вважає «доцільним скасувати або об'єднати деякі тарифи» , в т.ч.: тарифи на пересилання пріоритетних посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України, оскільки за термінами обробки, перевезення, доставки послуги, з пересилання пріоритетних посилок і звичайних посилок з додатковим сервісом «кур'єрська доставка» тотожні ; тарифи на пересилання простої бандеролі вітчизняної продукції книговидавництва до 100 г включно і понад 100 до 250 г, тому що середня вага однієї книги - 250-500 г, і тому недоцільно використовувати тарифи на пересилання простих бандеролей з продукцією книговидавництва масою до 100 г включно; об'єднати тарифи на пересилання в інші держави простий поштової картки з тарифами на пересилання простого листа масою до 20 г на тому підставі , що технологічний процес надання послуг з пересилання такої кореспонденції, а саме прийняття, оброблення та доставка (вручення ), є однаковим .

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку . Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду у галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР. НКРЗІ складається з Голови та шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.