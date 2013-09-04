"Ощадбанк" хочуть зробити абсолютним лотерейним монополістом

Про це йдеться в законопроекті (№3161), зареєстрованому в парламенті 2 вересня.

На тему: Уряд продовжив ліцензії операторам лотерей

Згідно із законопроектом, кошти, одержані від лотерейної діяльності, мають використовуватися для фінансування витрат держбюджету соціального характеру, за винятком 25%, які прямуватимуть для погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадбанку колишнього СРСР.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що Закон України “Про державні лотереї” в існуючій редакції не містить положень про встановлення державної монополії на здійснення лотерейної діяльності й дає можливість працювати приватним операторам лотерей з ліцензією, яка видається на безоплатній основі, й залучати громадян України до участі в азартних іграх під виглядом лотерей. З метою контролю за проведенням лотерей і забезпечення надходжень до державного бюджету України пропонується ввести в Україні абсолютну монополію на лотерейну діяльність. Зазначена монополія полягатиме в тому, що в Україні діятиме єдиний організатор держлотерей в особі “Ощадбанку”.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 липня 2012 року ухвалила закон про держлотереї в Україні, яким ввела держмонополію на організацію і проведення лотерей. Законом передбачено, що організаторами лотерей виступають лише Кабінет міністрів України і спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, які ухвалюють рішення про проведення конкурсу, лотерей і ведуть єдиний реєстр лотерей.

Організатором державних лотерей спеціально уповноважено центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, який проводить конкурс з відбору операторів лотерей. Юридична особа – переможець конкурсу одержує статус оператора лотерей на термін 12 років від дати видачі свідоцтва оператора лотерей.