Крюківський вагонозавод скоротить 500 "пенсіонерів і несумлінних"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління підприємства Євген Хворост.

«Ми плануємо скоротити до 500 осіб. Це скорочення передусім торкнеться пенсіонерів і несумлінних працівників. Скорочення пов'язане з скороченням виробничих планів» , - сказав Хворост .

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При цьому, джерело на підприємстві заявилоУНІАН про можливе скорочення близько 1 тисячі осіб. Всього на підприємстві працює близько 9 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний завод також заявив про скорочення робочого тижня з п'яти до трьох днів у зв'язку з відсутністю попиту на свою продукцію.

За підсумками 2013 підприємство планує у зв'язку з відсутністю замовлення зменшити виробництво вантажних вагоныв майже в 2 рази або на 5 тис. шт - до 6 тис. шт.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні ( вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро й ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4% -до 11005 штук, а пасажирських - в 2,5 рази - до 69 штук.