Крюківський вагонозавод скоротить 500 "пенсіонерів і несумлінних"
Один з найбільших українських виробників залізничних вагонів Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська область) заявив про плани скоротити 500 працівників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління підприємства Євген Хворост.
«Ми плануємо скоротити до 500 осіб. Це скорочення передусім торкнеться пенсіонерів і несумлінних працівників. Скорочення пов'язане з скороченням виробничих планів» , - сказав Хворост .
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При цьому, джерело на підприємстві заявилоУНІАН про можливе скорочення близько 1 тисячі осіб. Всього на підприємстві працює близько 9 тисяч осіб.
Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний завод також заявив про скорочення робочого тижня з п'яти до трьох днів у зв'язку з відсутністю попиту на свою продукцію.
За підсумками 2013 підприємство планує у зв'язку з відсутністю замовлення зменшити виробництво вантажних вагоныв майже в 2 рази або на 5 тис. шт - до 6 тис. шт.
Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні ( вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро й ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.
Крюківський вагонобудівний завод в 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4% -до 11005 штук, а пасажирських - в 2,5 рази - до 69 штук.