ЗМІ: На Донеччині у загиблого в ДТП міліціонера зникла нирка (відео)

Ця процедура виявила, що в тілі не вистачає органів, та підтвердила - експерти надали слідству свідомо неправдиву інформацію, повідомляє ТСН.

"На роботі вони не могли пити алкоголь, бо були дуже відповідальними", - каже мати загиблого Наталя Караман, хоча за документами, вміст алкоголю в крові дорівнював щонайменше пляшці горілки. Щоб спростувати наклеп, батьки погодилися на ексгумацію.

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Слідчі невдовзі з'ясували, що аналізи, які доводили, що загиблі сержанти були п'яними, справжні, але належать – один – літньому чоловікові, інший – жінці. Чому сталася підміна, донецькі судмедескперти – не коментують. Міліція сподівається з'ясувати це в межах відкритого кримінального провадження.

Тим часом, ексгумація виявила ще одну несподіванку для рідних – у тілі загиблого водія не вистачало нирки. Продаж нирки для трансплантації в міліції відкидають, бо тіла загиблих розтинали тоді, коли всі органи були вже недієздатними.

Таким чином, правоохоронці запевняють, що нирки ніхто не крав – її просто використали для численних аналізів.