Україні повернули найвищу категорію авіабезпеки

Про це повідомляється у ноті від Посольства США, яку сьогодні отримала Державна авіаційна служба України.

Відтепер українські перевізники мають можливість значно розширити географію польотів та відкрити рейси до міст США без обмежень частот.

Рішення ФАА, яке відносить Україну до Категорії 1 Програми IASA, базується на результатах аудиту, згідно з яким Державна авіаційна служба України відповідає всім нормам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), повідомила державіаслужба.

«Федеральна Авіаційна Адміністрація США визнала значний прогрес в сфері авіаційної безпеки в Україні та створення прозорої системи управління авіаційною галуззю. Державною авіаційною службою України завершено складну і тривалу роботу з повернення України до 1 Категорії ФАА, яка надасть можливість розширити географію польотів українських перевізників до Сполучених Штатів Америки та спростити дозвільні процедури в Канаду, Японію, Австралію», - зазначає Голова Державіаслужби Украни Анатолій Антонович Колісник.

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Як відомо, після проведення у 2004 році аудиту ФАА, через виявлені невідповідності міжнародним вимогам ІКАО в квітні 2005 року Україну було переведено до Категорії 2 Програми IASA, а всім українським авіакомпаніям було заборонено відкривати нові рейси до США, використовувати додаткові літаки та/або збільшувати частоту на маршрутах, що вже існували на момент завершення аудиту, а також укладати договори code-share з американськими авіакомпаніями, доки Категорію не буде змінено на першу. Протягом всього часу перебування країни у Категорії 2 повітряні судна українських авіакомпаній, які здійснювали рейси до США, підлягали додатковим перевіркам в аеропортах США.

Довідка: Відповідно до програми Міжнародного Авіаційного Оцінювання з Безпеки польотів (IASA Program), що розпочалася 24 серпня 1992 року, Федеральна Авіаційна Адміністрація США (ФАА) проводить аудит повноважних органів регулювання цивільної авіації країн, авіакомпанії яких вже здійснюють польоти до США або тільки планують їх розпочати.