На Закарпатті мікроавтобус з пасажирами збив пішохода і перекинувся

Як повідомили кореспондента УНІАН в Управлінні ДАІ УМВС України в Закарпатській області, ДТП сталася 22 вересня близько 18.25 у Мукачівському районі.

За даними УДАІ, 60-річний водій мікроавтобуса Volkswagen скоїв наїзд на пішохода, після чого з’їхав у лівий кювет по ходу свого руху, де перекинувся. Пішохід, водій та восьмеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

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Дев’ятеро осіб було доставлені до Мукачівської районної лікарні, 2-річну дівчинку, мешканку Одеської області, доставлено до обласної дитячої лікарні.

Пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Обставини та деталі ДТП з’ясовуються.