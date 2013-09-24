У Івано-Франківській області 40 гостей весілля побили даішників

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, Коломийською міжрайонною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення опору працівникам правоохоронного органу.

Встановлено, що 22 вересня, близько 3 години ночі, в селі Великий Ключів під час патрулювання троє працівників ДПС ДАІ зупинили мотоцикл. Транспортний засіб рухався без номерних знаків.

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Під час складання протоколу між працівниками ДАІ та місцевими мешканцями виник конфлікт. До нього долучились близько 40 осіб, що неподалік святкували весілля.

До прибуття на місце події слідчо-оперативної групи зловмисники втекли.

Відомості про вказане правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 342 КК України, внесено до ЄРДР.

Досудове розслідування триває, встановлюється коло осіб, які спровокували конфлікт та брали в ньому участь.