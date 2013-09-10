У Маріуполі п'яний далекобійник після перегонів з даішниками погрожував їм металевою трубою

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, правоохоронцям надійшов дзвінок від жінки, яка розповіла, що в мікрорайоні «Східний» водій, перебуваючи в нетверезому стані, створює реальну загрозу для життя і здоров'я громадян.

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За її словами, чоловік настільки був п'яний, що зовсім не тримався на ногах, він насилу вийшов з салону вантажного автомобіля, але потім знову сів за кермо.

За словами начальника штабу Маріупольського міськуправління міліції Володимира Бурли, враховуючи високий ступінь суспільної небезпеки такого водія, в оперативному порядку було вжито необхідних заходів реагування. Відразу ж були орієнтовані найближчі наряди, які несли службу неподалік місця події, і протягом 5 хвилин на вказану адресу прибули співробітники ДАІ, які почали переслідувати автомобіль. Тільки завдяки оперативності дій міліціонерів вдалося уникнути травмування інших учасників дорожнього руху і затримати зухвалого водія.

За слова правоохоронців, п'яний водій фури, намагаючись піти від відповідальності і сховатися від патрульного автомобіля, перешкоджав його руху, не давав зробити обгін, намагався наїхати на службовий автомобіль ДАІ, кілька разів виїжджав на зустрічну смугу руху.

Зупинився довгомір лише біля воріт власного будинку в селі Лебедино Новоазовського району. Вибігши з водійської кабіни, чоловік кинувся до будинку, але буквально через хвилину з'явився у воротах з металевою трубою в руках. Викрикуючи погрози на адресу інспекторів, порушник спробував накинутися на одного з них, маючи намір вдарити важким предметом. Тоді прапорщик, відповідно до Закону України «Про міліцію», попередив про використання вогнепальної зброї у разі, якщо протиправні дії не будуть припинені, вийняв табельну зброю і зробив попереджувальний постріл у повітря. Тільки звук пострілу заспокоїв зловмисника.

Як з'ясувалося пізніше, порушником виявився житель села Лебедино, 1983 року народження, у якого не було водійських прав і не було документів на машину. В даний час стосовно порушника складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки), за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом медичних препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції), за ст.122 -2 КУпАП (Невиконання водіями вимог про зупинку), за ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції ...) і ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).