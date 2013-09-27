Автоперевізники не мають права обмежувати кількість пільгових місць - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник начальника Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Артем Єременко.

"Законодавством не обмежено кількість пільговиків, яку має перевозити перевізник", - сказав він.

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За словами Єременка, тим не менше, перевірки, проведені органами прокуратури, виявили практично в усіх регіонах порушення і нецільове використання посадовцями місцевих органів влади бюджетних коштів, спрямованих на компенсацію витрат автоперевізникам за перевезення ними громадян 23-х пільгових категорій. При цьому в Україні налічується понад 12 млн пільговиків.

Як зазначив представник Генпрокуратури, лише на поточний рік на компенсацію витрат у бюджеті передбачено 300 млн грн. За результатами перевірок, проведених прокуратурою, виявлено 38 фактів зловживань у цій сфері, за які передбачено кримінальне покарання, на суму майже 5 млн грн. З них уже відшкодовано державі половину коштів, 95 посадовців органів виконавчої влади притягнуто до відповідальності.