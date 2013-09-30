Україна посилить боротьбу з контрабандою сигарет

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко на зустрічі з генеральним директором Європейського офісу з боротьби з шахрайством OLAF Джованні Кесслером.

«Українська сторона цінує таку співпрацю. Для нас дуже важливо, щоб вона носила стратегічний характер, особливо в світлі майбутнього підписання Угоди про асоціацію з ЄС», - сказав Клименко.

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Міністр зазначив, що боротьба з контрабандою, особливо з контрабандою тютюнових виробів, є пріоритетом в роботі міністерства.

За його словами, проведення лише однієї спецоперації «РОМОЛУК» дозволило виявити у зоні діяльності Ягодинської митниці найбільшу в 2013 році партію контрабандних сигарет - 12,5 млн штук.

При цьому в цілому по країні, за оперативними даними Міндоходов, з початку року з незаконного обігу вилучено 78 млн штук сигарет контрабандного походження.

«Нам важлива координація такої роботи, оскільки боротьба з контрабандою передбачає транскордонне співробітництво», - сказав Клименко.

За словами міністра, крім боротьби з контрабандою, співпраця з OLAF передбачає роботу по боротьбі з корупцією, а також відстеження цільового використання коштів, що виділяються Європейським Союзом.

У свою чергу Кесслер зазначив: «Ми тут для того, щоб надати допомогу і підтримку. Ми бачимо спільні проблеми і обсяг робіт, який потрібно зробити разом. Ми не досягнемо успіху, якщо не будемо мати спільного розуміння проблем».

За словами Кесслера, делегація OLAF обговорила з українськими колегами конкретні питання. «Справа стосується не тільки контрабанди сигарет, але і виробництва контрафактної продукції. Причому не тільки в Україні, але і в країнах Європейського Союзу. У цілому втрати ЄС від контрабанди сигарет досягають десятка мільярдів євро тільки на контрабанді. Ми з цим не можемо миритися. У цьому сенсі, приємно усвідомлювати, що в Україні така боротьба активно ведеться. Зокрема, минулого року закрили 10 незаконних виробництв»- підкреслив Кесслер.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2013 року Міністерство доходів і зборів України та Європейський офіс з боротьби з шахрайством (OLAF) підписали Договір про співпрацю у сфері протидії незаконному переміщенню тютюнової продукції.

Детінізація ринку і нова акцизна політика держави сприяли збільшенню сплати тютюновими компаніями відрахувань до бюджету в 2013 році на 15% - до 12 млрд грн.

Довідка УНІАН. За оцінками Міндоходов, 92% випадків ввезення на територію України контрабандних тютюнових виробів відбувається на кордонах України з країнами ЄС. У 2012 році зафіксовано 3530 фактів контрабанди сигарет на суму 2,3 млн євро (23,6 млн грн). У січні-квітні фахівці Міндоходов виявили 1135 фактів незаконного переміщення сигарет: вилучено в цілому 30 млн цигарок на суму 5,5 млн грн.

Європейський офіс OLAF було створено в 1999 році рішенням Європейської комісії. Це незалежна організація, що працює з національними агентствами з боротьби з шахрайством і корупцією.