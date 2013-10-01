Головне за день: огляд топ-новин

Адміністрація Кремля: Росія не змушує Україну змінити вектор розвитку

Росія не змушує Україну зробити вибір на користь Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусії, однак попереджає про наслідки асоціації республіки з Євросоюзом. Про це заявив глава адміністрації Кремля Сергій Іванов.

Від сьогодні за містом треба вмикати ходові вогні або фари

Починаючи з сьогодні, 1 жовтня, всі водії мають вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар, перебуваючи за межами населених пунктів

За два роки Тимошенко отримала чотири тонни їжі - ДПтС

Тюремники підрахували, що Юлія Тимошенко за два роки в неволі отримала у вигляді передач 4 тонни продуктів. Якщо поділити цю цифру на 787 днів з часу ув`язнення екс-прем`єра, виходить, вона з`їдала в день понад 5 кілограмів продуктів.

Сьогодні почався останній призов

Строковиками в першу чергу комплектуватимуться військові частини і підрозділи Повітряних сил Збройних сил України, які залучаються до несення бойового чергування з протиповітряної оборони, на арсенали, бази і склади. Формування команд молодого поповнення на збірних пунктах та їх відправку до військових частин заплановано провести у період з 7 жовтня до 22 листопада 2013 року.

Профіцит платіжного балансу України у січні-серпні зріс до $1,7 мільярда

Профіцит платіжного балансу України, за попередніми оцінками Національного банку, у січні-серпні поточного року становив 1,7 млрд дол., що в 5,4 разу більше профіциту за аналогічний період минулого року.

Дефіцит держбюджету за вісім місяців збільшився вдвічі

Дефіцит державного бюджету України в січні-серпні 2013 року становив 34,753 млрд грн, що вдвічі більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 16,655 млрд грн.

Україна отримає кредити з ЄС та США після підписання Угоди про асоціацію

За лаштунками переговорів з євроінтеграції обговорюється можливість фінансової підтримки України європейськими фінансовими інститутами відразу ж після підписання договору про Асоціацію.

Опалювальний сезон розпочався у 18 регіонах України

Опалювальний сезон станом на 7:00 1 жовтня розпочався вже у 18 областях України, зокрема - у місті Києві, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон). За даними міністерства, крім столиці опалення включено у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

РФ відмовила Україні у поверненні вцілілого рибалки Федоровича додому

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону отримало офіційну інформацію від слідчого про відмову в задоволені прохання українського консула про зміну запобіжного заходу щодо Федоровича - взяття його на поруки.

Вцілілий охоронець Каравану розповів про "роботу міліцейських режисерів" (відео)

Носій головної таємниці "Караванського стрілка" майже рік переховувався на дачі за Києвом і мовчав про трагедію. Тільки тепер він зважився розповісти те, що сталося минулого року. "Через що я погодився на це, так це реально поставити всі крапки над "і". Вже люди будуть орієнтуватися, де правда, а де брехня" , - зазначив Феденков.