Вцілілий охоронець Каравану розповів про "роботу міліцейських режисерів" (відео)
Колишній охоронець ТРЦ "Караван" Павло Феденков, який дивом залишився живий під час стрілянини рік тому, дав ексклюзивне інтерв'ю програмі "Гроші"
"Ніяких провалів у пам'яті немає, з головою все в порядку, адекватно", - сказав він.
Слід зазначити, що носій головної таємниці "Караванського стрілка" майже рік переховувався на дачі за Києвом і мовчав про трагедію. Тільки тепер він зважився розповісти те, що сталося минулого року, повідомляє ТСН.
"Через що я погодився на це, так це реально поставити всі крапки над "і". Вже люди будуть орієнтуватися, де правда, а де брехня" , - зазначив Феденков.
"Він (Ярослав Мазурок) вийшов, зупинився, і дивився на мене, чекав чогось такого. Я підійшов, вибачився, привітався і запропонував пройти в кімнату. Він сам зупинився і дивився на мене, стояв, нікуди не йшов " , - згадує екс-охоронець, який отримав дві важкі рани.
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Феденко зізнається: спочатку йому навіть не повірили, що такий спокійний клієнт може щось вкрасти. "У розмові ніяких понтів не було, щоб він вимагав щось. Є люди, які вкрали, виходять і починають нервувати. У нього нічого такого не було, він спокійно розслаблено вийшов і так само пішов за мною" , - додав він.
Також він згадав про багато дивних деталей гучної справи: у вбивці були з собою ключі від машини Тойота якої не було в Мазурка, також охоронець стверджує, що не зміг упізнати ні тіла, ні фотографій, хоча в міліції стверджують протилежне, а з записів камер спостереження був вирізаний якийсь епізод, що свідчить про "роботу міліцейських режисерів", стверджують Гроші.
Нагадаємо, 26 вересня в київському ТРЦ "Караван" на Оболоні охоронці гіпермаркету помітили чоловіка, який намагався вкрасти флеш-карту пам'яті. Для з'ясування обставин вони запросили його в підсобне приміщення. під час бесіди чоловік дістав пістолет і розстріляв чотирьох осіб. Троє померли на місці.