Вцілілий охоронець Каравану розповів про "роботу міліцейських режисерів" (відео)

"Ніяких провалів у пам'яті немає, з головою все в порядку, адекватно", - сказав він.

Слід зазначити, що носій головної таємниці "Караванського стрілка" майже рік переховувався на дачі за Києвом і мовчав про трагедію. Тільки тепер він зважився розповісти те, що сталося минулого року, повідомляє ТСН.

"Через що я погодився на це, так це реально поставити всі крапки над "і". Вже люди будуть орієнтуватися, де правда, а де брехня" , - зазначив Феденков.

"Він (Ярослав Мазурок) вийшов, зупинився, і дивився на мене, чекав чогось такого. Я підійшов, вибачився, привітався і запропонував пройти в кімнату. Він сам зупинився і дивився на мене, стояв, нікуди не йшов " , - згадує екс-охоронець, який отримав дві важкі рани.

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Феденко зізнається: спочатку йому навіть не повірили, що такий спокійний клієнт може щось вкрасти. "У розмові ніяких понтів не було, щоб він вимагав щось. Є люди, які вкрали, виходять і починають нервувати. У нього нічого такого не було, він спокійно розслаблено вийшов і так само пішов за мною" , - додав він.

Також він згадав про багато дивних деталей гучної справи: у вбивці були з собою ключі від машини Тойота якої не було в Мазурка, також охоронець стверджує, що не зміг упізнати ні тіла, ні фотографій, хоча в міліції стверджують протилежне, а з записів камер спостереження був вирізаний якийсь епізод, що свідчить про "роботу міліцейських режисерів", стверджують Гроші.

Нагадаємо, 26 вересня в київському ТРЦ "Караван" на Оболоні охоронці гіпермаркету помітили чоловіка, який намагався вкрасти флеш-карту пам'яті. Для з'ясування обставин вони запросили його в підсобне приміщення. під час бесіди чоловік дістав пістолет і розстріляв чотирьох осіб. Троє померли на місці.