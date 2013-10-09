Україна не вводитиме квот на експорт зерна
Україна поточного маркетингового року не вводитиме квот на експорт зерна
Про це повідомив заступник директора Департаменту землеробства, начальник відділу зернових та технічних культур Міністерства аграрної політики та продовольства Леонід Сухомлин у ефірі Українського радіо.
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"Минулого рок в Україні було зібрано 46 мільйонів тонн зернових, і не вводилися ніякі квоти. Поточного року тим паче цього не буде зроблено. Будь-яке обмеження вивезення зерна - це перш за все обвал цін на внутрішньому ринку", - сказав Сухомлин, якого цитує Gazeta.ua.
За його словами, вже зібрано достатній обсяг продовольчого зерна.
"Зібрано понад 32 мільйони тонн пшениці, є достатня кількість минулорічних перехідних залишків. У цілому виробництво очікується на рівні 60 мільйонів тонн ... Ця цифра реальна, цього року в Україні очікується рекордний врожай. Також очікується один з найбільших обсягів експорту", - зазначив Сухомлин.