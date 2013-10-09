Україна не вводитиме квот на експорт зерна

Про це повідомив заступник директора Департаменту землеробства, начальник відділу зернових та технічних культур Міністерства аграрної політики та продовольства Леонід Сухомлин у ефірі Українського радіо.

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"Минулого рок в Україні було зібрано 46 мільйонів тонн зернових, і не вводилися ніякі квоти. Поточного року тим паче цього не буде зроблено. Будь-яке обмеження вивезення зерна - це перш за все обвал цін на внутрішньому ринку", - сказав Сухомлин, якого цитує Gazeta.ua.

За його словами, вже зібрано достатній обсяг продовольчого зерна.

"Зібрано понад 32 мільйони тонн пшениці, є достатня кількість минулорічних перехідних залишків. У цілому виробництво очікується на рівні 60 мільйонів тонн ... Ця цифра реальна, цього року в Україні очікується рекордний врожай. Також очікується один з найбільших обсягів експорту", - зазначив Сухомлин.