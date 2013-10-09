В Івано-Франківську міліціонера викинули з магазину через вітрину

В Івано-Франківську власники магазину вчинили опір працівнику міліції і порвали його одяг.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, 8 жовтня оперуповноважений Державної служби боротьби з економічною злочинністю Івано-Франківської міліції зайшов до одного із торгівельних закладів міста для розгляду інформації, раніше зареєстрованої в журналі єдиного обліку, про те, що у цьому закладі всупереч чинному законодавству продаються неповнолітнім тютюнові вироби.

У той час, коли правоохоронець брав пояснення у продавця магазину, до нього підійшов чоловік власниці закладу та затіяв суперечку, в ході якої почав виштовхувати працівника міліції з приміщення. До ініціатора конфлікту приєдналася й дружина, йдеться в повідомленні.

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Відтак чоловік штовхнув працівника міліції на скляну вітрину, від чого вона розбилася. Крім того, власники магазину порвали на працівникові міліції одяг.

Відомості про опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службового обов’язку занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 342-ї Кримінального кодексу України.